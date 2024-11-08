Юный художник из Серпухова одержал победу на Всероссийском конкурсе

В ноябре состоялся Всероссийский конкурс «До свидания, золотая осень!», который собрал множество талантливых участников со всей страны. Победу одержал юный художник из г. о. Серпухов Алексей Скворцов. Воспитанник Семейного центра помощи семье и детям «Серпуховский» стал обладателем I места благодаря своему творческому подходу и яркому видению осенней природы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей создал впечатляющую картину, которая отражает все краски и настроение золотой осени. Его работа привлекла внимание жюри не только благодаря мастерству исполнения, но и глубине замысла. Поддержку в процессе создания картины оказала его наставница Ирина Поперечная, которая вдохновила юного художника на поиск оригинальных идей.

Организатором конкурса выступил Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети».

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