Юный домодедовец вошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Завершился полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. В нем принял участие выпускник Службы постинтернатного сопровождения Семейного центра «Домодедовский» Антон Ренов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главным образом в конкурсе оценивались не академическая успеваемость, а навыки, которые необходимы в современном мире: умение работать в команде, проявлять организаторские способности, работать с большими объемами информации и творчески мыслить.

В течение трех дней участники выполняли конкурсные задания, разбирали кейсы, участвовали в мастер-классах.

Антон разработал и представил на конкурс проект парка молодежного развития «Восход» для организации досуга талантливой молодёжи.

В финале конкурса «Большая перемена» на финишную прямую выйдут 600 студентов колледжей из разных регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.