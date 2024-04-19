Юных жителей Мытищ познакомят с технологиями интернет‑торговли

На занятии от Ozon Tech ребята познакомятся с основными принципами электронной коммерции и узнают, как она работает изнутри. Благодаря интерактивным тренажерам школьники попробуют себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков.

Проект «Урок цифры» проводится при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.