Юные жители Жуковского приняли участие в фестивале «Защитники Отечества»

Воспитанники военно-патриотических клубов, молодогвардейцы, семьи участников специальной военной операции из Жуковского, Ступино, Люберец, Коломны, Озер, Чехова и Щелково на протяжении всего дня 14 июня соревновались командами в прохождении различных дистанций по тематическим зонам. Организаторами фестиваля стали ассоциация ветеранов СВО, фонд «Победа», жуковские отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие «Защитники Отечества» состоялось на территории жуковского лагеря «Восток-2», который располагается в Коломне.

«Такой формат работы с молодежью позволяет не только обучать, но и воспитывать уважение к службе, истории и людям, которые ежедневно отдают силы на благо страны. «Фестиваль «Защитники Отечества» — это возможность для молодых людей пройти путь силы, сплоченности и ответственности. Важно, что здесь они учатся у тех, кто своим примером показывает, что значит быть патриотом в действии», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц, которая приняла участие в фестивале.

«Мы видим интерес ребят к служению, к пониманию настоящего подвига. Этот фестиваль — способ передать молодому поколению опыт и дух тех, кто сегодня стоит на защите Отечества», — сказал участник СВО, руководитель Жуковского отделения ассоциации ветеранов СВО, депутат совета депутатов г. о. Жуковский Денис Козлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.