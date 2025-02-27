Юные жители Воскресенска получили первые паспорта в торжественной обстановке

В этот день подростков с получением главного документа гражданина России поздравили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов. Они вручили юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказала теплые напутственные слова.

«Получение первого паспорта — это один из самых важных шагов в жизни. Главный документ гражданина Российской Федерации — это символ не только неограниченных возможностей для развития и самореализации, но и символ высокой ответственности и полноправного участия во взрослом обществе. От всего сердца поздравляю ребят с этим знаменательным событием! Желаю использовать все шансы на благо процветания нашей Родины. Здоровья, удачи и счастья вам!» — отметил Алексей Малкин.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли их родители, родные и друзья.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.