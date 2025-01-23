Юные жители Солнечногорска получили свои первые паспорта

В Солнечногорске в День освобождения Московской области от фашистских захватчиков шесть юных граждан по достижении 14 лет получили паспорта РФ. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Выстрел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самый важный документ страны вручали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат совета депутатов Владимир Дацюк и председатель совета ветеранов Геннадий Ефимов. Они поздравили ребят, обратились к ним с напутственными словами и добрыми пожеланиями и напомнили о героическом подвиге нашего многонационального народа, отстоявшего свободу и независимость.

«В годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков мы чествуем героев прошлого и смотрим в будущее с надеждой и уверенностью. Наши юные жители стали полноправными гражданами, а впереди у них — множество возможностей сделать свой город лучше. Ребята, помните: с паспортом вы становитесь еще и частью истории нашей страны», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава отметил, что испытывает особую гордость передать паспорта потомкам освободителей. Прадедушка Алены Пряхиной с 1942 по май 1945 года был младшим сержантом в составе 47 артиллерийского полка 21-й Гвардейской Невельской Стрелковой дивизии. Прабабушка Нелли Воронцовой — тружеником тыла в деревне Пешки. Прапрабабушка Матвея Шелепова сооружала окопы в боях под Москвой и получила звание ветерана труда, отработав более 40 лет на заводе им. Лепсе в Солнечногорске. Прадеды Алисы Манукян дошли до Берлина.

Событие символично завершили уроком мужества и экскурсией по музею ратной и трудовой славы «Выстрел».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.