Юные жители Павлово-Посадского округа торжественно получили свои паспорта РФ

18 декабря в парке «Дубрава» состоялась заключительная в этом году церемония торжественного вручения паспортов юным жителям Павлово-Посадского городского округа. В мероприятии принял участие глава округа Денис Семенов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Семенов подчеркнул значимость момента получения главного документа гражданина Российской Федерации. «Вручение паспорта – это всегда волнительный момент. Ещё вчера это были школьники, а сегодня они уже держат в руках символ новых возможностей, ответственности и самостоятельных решений», — отметил Глава округа.

В своем обращении к молодым гражданам Денис Семенов пожелал им слушать и уважать родителей, чьи советы часто помогают сделать правильный выбор, быть активными и не бояться проявлять себя, уверенно идти вперёд, верить в свои силы и добиваться большего. Особое внимание он уделил важности любви к своей стране и своей малой Родине — Павлово-Посадскому городскому округу.

Руководитель муниципалитета выразил надежду, что впереди у ребят будет много достижений, достойных целей и поводов гордиться собой, и поздравил их со знаковым событием.

