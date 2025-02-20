Юные жители округа Пушкинский получили первые паспорта

В городском округе Пушкинский состоялось значимое событие: в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» одиннадцати подросткам были вручены первые в их жизни паспорта. Этот торжественный момент открыл новый этап в их судьбе и ознаменовал начало взрослой жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта для юных жителей округа — не просто официальный документ. Это символ их причастности к великой истории страны, новых прав и ответственности за каждое совершаемое действие.

«Помните, что быть гражданином — значит уважать свои права и выполнять обязанности. Теперь каждое ваше решение, каждое действие формирует будущее России», — сказал председатель совета депутатов Пушкинского Артем Садула.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.