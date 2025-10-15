Юные жители Луховиц ознакомились с техникой на профориентационной экскурсии

Под руководством начальника транспортного отдела МБУ КББХ Андрея Александровича для учащихся Выкопанской школы была организована специальная экскурсия. На ней школьники смогли вживую увидеть и изучить разнообразную специализированную технику, используемую в работе коммунального предприятия.

Ребята смогли не только осмотреть, но и лично посидеть в кабинах современных погрузчиков, самосвалов, коммунальных дорожных машин, автовышек и автокранов. Дети с большим интересом крутили руль, изучали панели управления и задавали вопросы специалистам.

Как отметил организатор экскурсии, ее главной целью стало знакомство подрастающего поколения с техникой, которая используется в повседневной работе городского хозяйства.

Подобные встречи помогают пробудить интерес мальчишек к техническим специальностям, что в будущем может способствовать развитию инженерных направлений и подготовке новых кадров для рабочих профессий, таких как водители спецтехники и трактористы.

Восторг и неподдельный интерес в глазах детей стали лучшим подтверждением успеха проведенной профориентационной акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.