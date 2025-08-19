Юные жители Лобни помогли создать новую достопримечательность в мкр Депо

Достопримечательность создана при активном участии местных детей.

«Эта идея родилась еще осенью, когда мы обсуждали планы по благоустройству с местными жителями. Именно тогда было решено создать в микрорайоне клумбу в виде паровозика, которая стала бы его отличительной чертой», — рассказала глава города Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Новый деревянный паровозик занял почетное место на Деповской улице, 17, где ранее стоял старый паровоз, демонтированный из-за ветхости.

В ближайшую неделю городские озеленители высадят в вагончики-клумбы яркие цветы. Местные жители уже оценили новшество — паровозик стал любимым местом для прогулок с детьми и оригинальным фоном для памятных фотографий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.