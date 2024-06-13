Юные жители Истры подготовили и прочитали ко Дню России стихи о Родине

Юные жители городского округа Истра и активные читатели истринской библиотеки подготовили и прочитали ко Дню России стихи о Родине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родина у всех одна, и каждый вкладывает в это определение свой смысл.

Ребята выразили в стихах чувства привязанности, уважения и преданности родной земле, готовность служить и защищать ее интересы, участвовать в общественной жизни, сберегать культурное и историческое наследие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.