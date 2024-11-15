Юные жители Дмитрова получили первые паспорта

Участники движения первых Дмитровской школы № 1 в торжественной обстановке получили паспорта и обложки из рук председателя местного отделения движения первых Анастасии Чурилиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском городском округе существует добрая традиция вручения первых паспортов юным дмитровчанам в торжественной обстановке. Для того чтобы стать участником этого события, необходимо поставить соответствующую отметку на портале госуслуг при подаче заявления на получение паспорта.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула важность этой традиции для молодежи, отметив, что это не просто формальность, а значимый шаг к самостоятельности и активному участию в жизни общества.

Участники мероприятия поделились своими мечтами и планами на будущее, обсуждая, как они могут внести свой вклад в развитие своей школы и города.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.