Юные жители Бронниц получили первые паспорта в торжественной обстановке

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в администрации городского округа Бронницы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Девушки нашего городского округа получили свой самый главный документ. Коллектив МФЦ поздравляет с получением паспорта и желает достичь самых больших успехов во всех начинаниях!» — сказала директор многофункционального центра городского округа Бронницы Ольга Мациборок.

Чтобы принять участие в церемонии вручения паспортов, достаточно сообщить о своем желании при подаче заявления в МФЦ. Сотрудник МФЦ свяжется с заявителем и сообщит дату и место проведения торжественного мероприятия.

Подать документы на оформление паспорта в городском округе Бронницы можно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в офисе МФЦ по адресу: г. Бронницы, ул. Кожурновская д. 73.

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