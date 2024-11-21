Юные воскресенские шахматисты сразились на турнире «Золотая осень»

В турнире участвовали и курсанты военно-патриотического клуба «Шторм». Ребята только начинают попробовать свои силы в шахматном искусстве. Тем не менее они показали достойный результат и не сошли с турнирной дистанции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнование проходило по правилам быстрым шахмат: в 7 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс две секунды на ход. В результате упорной трехчасовой борьбы победу одержал Дмитрий Баринов, получивший стопроцентный результат: 7 очков из 7 возможных.

Второе место у Олега Лисина (6 очков из 7), третье поделили Федор Богомазов и Максим Жук (у них по 5 очков и равные дополнительные коэффициенты).

Лучший результат среди девушек показала Осие Хамралиева (5 очков из 7 возможных). Среди курсантов лучший результат у Максима Першина (4 очка из 7).

По результатам турнира все новички получат уникальный код Федерации шахмат России и свой первый рейтинг.

Напомним, что 20 ноября в шахматном клубе стартовал трехдневный детский турнир «Первый снег» по стандартным шахматам с обязательной записью партий, куда приглашаются все желающие.

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