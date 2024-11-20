Юные волонтеры Серпухова стали победителями экологического форума «Изменение климата глазами детей»

В 2024 году уже в третий раз прошел международный детский экологический форум «Изменение климата глазами детей». Его задача — воспитание экологически ответственного поколения с активной жизненной позицией по отношению к окружающей среде. Юные участники форума не только обмениваются идеями и опытом, но и погружаются в решение проблемы глобального изменения климата, создавая уникальные проекты и инициативы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

16 ноября в Москве состоялось грандиозное Гала-мероприятие по итогам III международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей». В этот день город превратился в настоящий центр экологического творчества и инноваций. Интерактивная выставка детских работ, мастер-классы от партнеров форума и торжественное награждение победителей — все это создало неповторимую атмосферу праздника и вдохновения.

Ребята из волонтерского движения «Спектр» г. о. Серпухов также приняли участие в мероприятии и были награждены за свои достижения. Они заняли первое место в номинации «Экоблогер», что стало подтверждением их активной экологической позиции и стремления к сохранению природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.