Юные театралы Подмосковья получили награды Всероссийского фестиваля

Творческая лаборатория является площадкой для раскрытия талантов и всестороннего развития детей. Помимо спектаклей и танцевальных номеров на фестивале было организовано множество мастер-классов по различным творческим направлениям.

Ребята из театральной студии ДК «Луговая» принимали активное участие во всех мероприятиях и были отмечены наградами жюри. Анастасия Шилина удостоена I места в номинации «Современная хореография», Ангелина Новосельская получила звание Лауреата II степени и диплом за артистизм в номинации «Народный танец», а также — I место в номинации «Художественное слово».

Конкурсный спектакль «451 градус по Фаренгейту» по роману-антиутопии Рэя Брэдбери занял IV место в номинации «Мультижанровый театр» и получил диплом I степени и диплом альтернативного жюри за лучший спектакль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.