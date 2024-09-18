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Юные танцоры из Серпухова выступили в телевизионном проекте

Студия танца «Сильфида» из Серпухова приняла участие в телевизионном проекте «Большие и маленькие», где собрались талантливые юные танцоры со всей страны и ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жюри проекта состояло из профессиональных танцовщиков и хореографов:

Игоря Цвирко — премьера балетной труппы Большого театра;

Рамиля Мехдиева — заслуженного артиста России;

Анны Тихомировой — первой солистки балетной труппы Большого театра и лауреата конкурса «Большой балет» на телеканале «Россия-Культура»;

Александра Могилева — танцовщика и хореографа.

Кроме того, в состав жюри вошёл хореограф Ильдар Гайнутдинов. Художественным руководителем проекта выступила Софья Гайдукова — танцовщица и хореограф.

Под руководством Людмилы Починской студия «Сильфида» не только прошла отбор для участия в проекте, но и стала лучшей с номером «Пространство вариантов», поставленным Кристиной Селивановой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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