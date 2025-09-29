Юные танцоры из Подольска заняли 7 призовых мест на турнире по бальным танцам

В ФСК «Заречье» состоялся большой классификационно-рейтинговый турнир по спортивным бальным танцам, организованный танцевально-спортивным клубом Sport Dance в рамках открытой федерации спортивного танца. Это первый турнир такого масштаба, проведенный клубом. Юные танцоры из Подольска взяли 4 золотых, 2 серебряных медали и 1 бронзу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В нем приняли участие танцоры из Подольска, Москвы, Брянска, Ногинска и других городов России. Судили соревнования квалифицированные судьи из разных городов.

Первыми на паркет вышли начинающие танцоры в возрасте от 4 лет, представляющие школы бального танца. После чего свое мастерство продемонстрировали более опытные пары и солисты.

В программе турнира были европейские танцы медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп и латиноамериканские танцы ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв. Начинающие танцоры исполняли упрощенную программу, включающую медленный вальс, ча-ча-ча, польку и диско.

В категории «Ювеналы-2 N» первое место в европейской программе получили Иван Филаткин и Александрина Виниченко, в латиноамериканской программе — Максим Скоропупов и Ксения Потапкина.

В категории «Юниоры 1+2 Е+Д» лучшими в латине стали Василиса Рудайтис.

В общем зачете первое место в латиноамериканской программе у Алексея Небываева и Виктории Бояринцевой.

В парном танце бронза у Виктории Бояринцевой и Алексея Небываева.

Победителей и призеров в каждой возрастной категории и программе наградили кубками от федерации спортивного танца.

«Приезжаю из Москвы заниматься танцами в Подольске уже второй год и уже умею танцевать вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв и румбу. Сегодня показал вальс, квикстеп, ча-ча-ча и джайв с новой партнершей», — сказал 9-летний танцор Иван Филаткин.

