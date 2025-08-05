Юные таланты из Подмосковья стали победителями открытого чемпионата ArtMasters

Подведены итоги V Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который стал значимой платформой для демонстрации достижений молодежи в сфере искусства и креативных индустрий. В этом году в чемпионате приняло участие почти 6 тыс. юных талантов в возрасте от 14 до 17 лет, среди которых особое внимание привлекли представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Обучающиеся из Ногинска, Серпухова и Реутова продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав призовые места в различных творческих дисциплинах. Участники работали над мультимедийными и анимационными проектами на тему «Быть человеком», что позволило им проявить свои навыки и креативность. Работы оценивались авторитетным жюри, состоящим из лидеров креативной индустрии России.

Кирилл Чеботарь, выпускник «Центра образования «Богородский» г. Ногинск, стал абсолютным триумфатором чемпионата, заняв первое место в номинации «Клипмейкер» и получив золото в командном зачете за проект «Ветер». Учащийся школы № 7 г. Серпухов Владимир Сафонов завоевал серебро в компетенции «3D-дизайнер», а Мария Нерсесян, ученица школы № 5 г. Реутова, была отмечена бронзовой медалью в номинации «Композитор популярной музыки». Богдан Талов из серпуховской гимназии № 1 также отличился, получив две награды: золото за мультимедийный проект «Ветер» и серебро за анимационный проект «Лесков. Сленг по-классически».

Все победители и призеры получили денежные сертификаты на образование и приобретение профессионального оборудования, а также возможность пройти творческую стажировку в «Артеке», где они смогут продолжить развивать свои навыки под руководством опытных наставников.

Успех подмосковных участников на федеральном уровне подчеркивает высокие творческие потенциалы региона и его роль как одного из основных центров подготовки нового поколения профессионалов в области креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.