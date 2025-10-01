Юные спортсменки Подмосковья взяли золото на межрегиональном турнире по самбо

В городе Щекино Тульской области состоялся межрегиональный турнир по спортивному самбо Sambo master kids, который собрал более 300 сильнейших спортсменов из различных регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Регион представили на соревнованиях Виктория Езерская и Александра Нефедова — участницы студенческого спортивного клуба Губернского колледжа городского округа Серпухов.

Обе спортсменки показали выдающиеся результаты, завоевав золотые медали в своих индивидуальных весовых категориях. Их успех стал результатом упорных тренировок и высокой мотивации, что вдохновило других участников на достижение новых высот.

Турнир прошел в строгом соответствии с установленными правилами Международной федерации самбо (FIAS), что обеспечило высокий уровень организации и проведения соревнований. Участники демонстрировали не только свои технические навыки, но и спортивный дух, уважение к соперникам и стремление к победе.

Турнир «Sambo master kids» стал не только площадкой для выявления лучших юных самбистов, но и важным событием для формирования дружеских связей между спортсменами из разных регионов. Высокий уровень конкуренции и атмосфера взаимопомощи оставили у всех участников яркие впечатления и желание вновь встретиться на татами в следующем году.

Все желающие студенты могут присоединиться к спортивным клубам на базе своих учебных заведений. Узнать о них можно на официальных сайтах колледжей, в социальных сетях, а также обратившись в студенческие советы или к преподавателям физической культуры.

Кроме того, для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.