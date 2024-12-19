Юные робототехники Каширы стали призерами областного конкурса «Шаг в будущее»

17 декабря в городском округе Люберцы состоялся финал ежегодного областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее». На отборочный этап конкурса поступило более 200 заявок из 30 муниципалитетов Подмосковья, передает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В финале участники представили более 50 инновационных проектов, из которых жюри выбрали 15 победителей в различных номинациях и возрастных категориях. Городской округ Кашира на конкурсе представляли воспитанники центра дополнительного образования и обучающиеся школы № 1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова.

Помимо презентаций проектов, для участников финала организовали мастер-классы, где школьники создавали деревянные ночники с подсветкой и программировали теплицы для выращивания различных культур.

Воспитанники Центра дополнительного образования Александр Титов и Даниил Чижов заняли II место с роботизированной моделью «Азбука Морзе» в номинации «Робот-игрушка».

Обучающиеся школы № 1 Николай Быстров и Николай Юмашев заняли III место с моделью «Умный дом».

На соревнованиях ребят поддерживали педагоги Павел Николаевич Шалыгин, Максим Сергеевич Морозов и родители участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.