Юные пожарные и спасатели Солнечногорска взяли серебро на соревнованиях

Команда «Город Солнца» лицея № 1 им. А. Блока завоевала серебро в общем зачете на зональном этапе соревнований среди дружин юных пожарных и спасателей. Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплоченность и волю к победе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Помимо общего зачета, команда также заняла призовые места в нескольких конкурсах: два первых места — в конкурсах «Завязывание пожарных узлов» и «Пожарная эстафета», второе — в конкурсе «Представление команд и агитбригада» и третье место в конкурсе «Смотр строя и песни».

«Поздравляем ребят и их руководитилей с отличным результатом! Мы гордимся достижениями наших юных пожарных и спасателей. Такие соревнования не только развивают важные навыки и умения, но и воспитывают чувство ответственности, товарищества и готовность прийти на помощь», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Команда лицея соревновалась с представителями Дубны, Клина, Дмитрова, Талдома, Сергиева-Посада и Долгопрудного.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.