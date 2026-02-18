Юные пилоты из Клина выступят на открытом кубке Москвы по дронам Tiny Whoop

Восемь учеников клинской «Школы дронов» 21 февраля примут участие в открытом кубке Москвы «Экзамен Микро» в классе дронов Tiny Whoop, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Восемь юных пилотов из Клина готовятся к своему первому крупному соревнованию по классу дронов Tiny Whoop. Турнир «Экзамен Микро» пройдет 21 февраля на территории Московского авиационного института. В нем примут участие воспитанники технических школ Москвы и пилоты из десяти городов.

Для подготовки к соревнованиям клинское управление образования в конце прошлого года закупило для «Школы дронов» партию новых дронов и дополнительное оборудование. Это позволило расширить возможности для тренировок и участия в различных классах соревнований.

«Для нас это первое крупное соревнование именно по классу маленьких дронов Тиневупов. Интересно проверить свои силы. Благодаря новому оборудованию у нас расширились возможности участия в различных классах. Также летом мы готовимся организовать региональное соревнование на открытом воздухе», — рассказал преподаватель клинской «Школы дронов» Антон Елькин.

На соревнованиях участникам предстоит пройти трассу с воротами, тоннелями и лабиринтами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.