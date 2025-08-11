Юные патриоты из Подмосковья научились распознавать цифровых мошенников

В рамках 4-й смены «Растим патриотов России», организованной Министерством образования Московской области, в учебно-методическом центре «Авангард» прошел урок, посвященный вопросам цифровой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Данная инициатива направлена на формирование у молодежи навыков безопасного поведения в сети и осознания рисков, связанных с использованием интернет-ресурсов.

Почти 600 участников смены узнали о таких понятиях, как дроппинг, а также о том, какие опасности могут скрываться за привлекательными предложениями в интернете. На занятии курсанты активно обсуждали различные схемы мошенничества и способы, которыми злоумышленники могут втянуть людей, особенно подростков, в незаконные операции.

Инструкторы подчеркнули, что мошенники часто используют доверие и любопытство молодежи для достижения своих целей, создавая иллюзию легкой наживы или эксклюзивных предложений.

Благодаря полученным знаниям ребята теперь знают, как распознавать потенциальные угрозы и избегать ловушек, которые могут привести к финансовым потерям или утечке личных данных. Урок стал важным шагом в повышении уровня осведомленности о цифровой безопасности среди молодежи, что особенно актуально в условиях современного информационного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.