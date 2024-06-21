Юные мытищинцы проверили свои знания творчества А. С. Пушкина

Во Дворце культуры «Яуза» прошел большой трехдневный квиз, в котором приняли участие 350 ребят из мытищинских школ № 4, 8, 32 в рамках летней оздоровительной кампании, передает пресс-служба администрации городского округа.

Квиз был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Участники проверили себя и свои знания, а также посмотрели мультфильмы из серии «Гора самоцветов» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона