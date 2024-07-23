Юные мытищинцы могут поделиться своими идеями об организации доступной городской среды

Ребятам 5-12 лет предлагают нарисовать рисунок, их старшим товарищам 12-17 лет — написать эссе с иллюстрациями на тему: «Каким должен быть мой двор, мой город, чтобы он был доступен для жителей с ограниченными возможностями — людей пожилого возраста, инвалидов, мам с грудными детьми, семей с особенными детьми?».

Подрастающему поколению предлагают показать и рассказать, чего не хватает людям этих социальных групп и как в пространстве двора, улицы, зданий можно устранить эти недостатки. Работы можно прислать до 25 августа текущего года на почту maiorov_sergei@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.