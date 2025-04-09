Юные мытищинские туристы покоряют Истру

Воспитанники объединений «Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование» детско-юношеского центра «Галактика» приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые прошли в городском округе Истра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти старты важный этап спортивной туристической жизни Подмосковья. В ходе соревнований ребята показали отличные навыки на дистанции и продемонстрировали настоящий командный дух. Команды преодолели достаточно серьезные испытания на ловкость и расчет, контроль скорости, баланс и хладнокровие, силу и координацию. Каждый этап оказался не просто спортивным заданием, но и проверкой на смелость, смекалку, умение работать в команде.

Мытищинцы показали отличные результаты и заслуженно вошли в число лучших туристических команд Подмосковья. Их успехи стали результатом упорной работы и стремления к победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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