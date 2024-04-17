Юные лесоводы поучаствуют в субботнике у мемориала «Расстрельная яма»

Ребята из школьного лесничества «Борисовская СОШ» вместе сотрудниками Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» и представителями территориального отдела Борисово Можайского округа провели субботник на территории мемориального комплекса «Расстрельная яма» в селе Борисово Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Это место особенное для тех, кто здесь живет. Люди чтят память об односельчанах, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 22 октября 1941 года.

Участники субботника убрали здесь мусор и посадили 12 саженцев сосны на Аллее памяти взамен погибших деревьев.

Мемориал открыли 22 октября 2016 года на месте массового расстрела жителей села Борисово в годы Великой Отечественной войны. Члены школьного лесничества при поддержке комитета лесного хозяйства региона несколько лет назад заложили здесь Аллею памяти из саженцев сосны.

Каждый год перед Днем Победы воспитанники приходят вместе с лесничими к мемориалу, отдать дань погибшим и возложить цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.