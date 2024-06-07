Юные лесоводы навели порядок в лесу в Орехово-Зуеве

Учащиеся школьного лесничества «Юные лесоводы» под руководством сотрудников Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» навели порядок на лесном участке вблизи деревни Пашнево. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Территория у озера загрязнена бытовыми отходами, когда проводили дополнение и уход за лесными культурами на соседнем лесном участке.

В результате субботника убрано более 1,5 кубометра бытового мусора.

Ребята относятся к лесу как к дому, поэтому, когда увидели беспорядок, устроенный безответственными гражданами, обратились к наставникам из Орехово-Зуевского лесничества с предложением вернуть былую чистоту. Их желание лесничие не могли не поддержать.

В Московской области 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 000 учащихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.