Юные лесоводы Дмитровского лесничества выступили на международной конференции

Команда из школьного лесничества «Муравейник» Орудьевской школы Дмитровского округа. Интродукция растений». Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева и Кира Зубова в сопровождении своего руководителя Павла Алексашина подготовили исследование «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных (Apiaceae) в условиях ботанического сада МГУ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конференция была организована в честь 300-летия Российской академии наук и 310-летия Ботанического сада Петра Великого. В рамках мероприятия работали секции, охватывающие широкий спектр вопросов, включая интродукцию тропических растений, сохранение коллекций в открытом грунте и проблемы защиты растений.

Заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов отметил важность участия молодежи в научных конференциях, направленных на сохранение биологического разнообразия.

После закрытия конференции участники посетили экскурсии по экспозициям Ботанического института и смогли ближе познакомиться с многообразием растительного мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.