Юные лесничие Подмосковья посадили деревья вблизи школ

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Сотрудники Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» предложили воспитанникам школьных лесничеств в г. о. Шаховская провести один день необычно, интересно и с пользой, участвуя в акции «День добрых дел», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Под руководством лесничих ребята посадили деревья вблизи родных школ. Учащиеся школьного лесничества «Лесной родник» в деревне Бухолово высадили 6 лип около местной школы, в деревне Дор «Хранители леса» создали аллею из 16 сосен и 6 берез на участке Дорской средней школы. А благодаря «Зеленому патрулю» в деревне Судниково на территории школы теперь растут 17 яблонь.

Каждое дерево, посаженное детьми, — это символ памяти и благодарности потомков героического поколения, ставшего на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.

Подмосковные лесничие хранят память о подвиге героев тех лет. Юные лесоводы в рамках акции «День добрых дел» доверили память посаженным деревьям. Они станут живым напоминанием о Великой Победе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.