Юные краеведы Дзержинского приняли участие в «экологической прогулке»

На этой неделе в библиотеке «Энергетик» городского округа Дзержинский, в рамках кружка «Юный краевед», юным горожанам было предложено совершить экологическую прогулку под названием «Знатоки природы», передает пресс-служба администрации городского округа.

Цель заочной прогулки — расширить представление ребят об экологических проблемах, которые возникают в окружающей среде по вине человека.

Во время мероприятия сотрудники библиотеки провели с ребятами беседу о том, что такое экология, о проблемах окружающей природы и о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Для закрепления полученных знаний была устроена викторина. Участники отвечали на заданные вопросы, касающиеся экологии родного края, животного и растительного мира. Ребята принимали самое активное участие в диалоге, отвечали на вопросы, определили связь человека с окружающей средой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.