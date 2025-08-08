Юные конструкторы из Подмосковья попали в финал конкурса авиационного творчества

С 7 по 12 августа в Долгопрудном проходит очный финал четвертого сезона студенческого конкурса авиационного творчества «СКАТ 2025». Конкурс организован Московским физико-техническим институтом (МФТИ) при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и предприятий авиационной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В финале регион представляют три команды:

«Ламантины» — учащиеся лицея научно-инженерного профиля г. Королев и лицея № 15 г. Мытищи;

«Ньютон» — воспитанники детского центра творчества (ученики школ № 8 и 6 г. Жуковский и школы № 5 г. Раменское);

«Туна» — дуэт ученицы лицея научно-инженерного профиля г. Королев и ученика московской школы.

«СКАТ» является первым в России конкурсом, где школьные и студенческие команды разрабатывают проекты беспилотных воздушных судов от концепции до летающих моделей. В 2025 году в конкурсе приняли участие 928 человек и 251 команда из 91 города России.

В финале команды продемонстрируют свои проекты экспертной комиссии и выполнят полетные задания, включая автоматический полет по маршруту, транспортировку грузов и другие. Помимо этого, участники смогут прослушать лекции и посетить экскурсии по авиационным предприятиям.

Конкурс направлен на привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности, формирование сообщества будущих специалистов авиационной отрасли и обеспечение ключевых предприятий отрасли молодыми кадрами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.