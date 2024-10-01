Юные коломенцы показали заняли призовые места на слете школьных лесничеств

Команда «Лесной дозор» Песковской школы Городского округа Коломна показали достойные результаты на XI областном слете школьных лесничеств. Ребята завоевали призовые места в командных и личных номинациях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В командном зачете коломенцы стали вторыми в творческом конкурсе «Приветствие команд-визитная карточка». В личном первенстве ученица Песковской школы Василиса Ладанова заняла второе место в номинации «Проектная природоохранная деятельность». Педагог школьного лесничества «Лесной дозор» Ольга Крупнова и наставник юных лесничих Лариса Струкова награждены благодарственными письмами Московской областной думы за высокий профессионализм в работе.

«Наши юные лесничие показали достойные результаты и получили заслуженные награды благодаря своим знаниям, упорству и стремлению к победе», — сказал директор филиала «Мособллес» Михаил Харитонов.

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