Юные изобретатели из Лобни стали призерами соревнований по робототехнике

21 июня команда изобретателей лобненского лицея «Народная робомашинка» приняла участие в открытых соревнованиях по работотехнике в Лаборатории Квант Предуниверситария МИФИ г. Москва, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 20 участников состязаний представили роботов собственного производства. Юным конструкторам было доступно три категории состязаний: «Дорога Квантика», «Приключения Квантика», «Квантик профессионал». Каждой команде было дано только две попытки. Перед первым запуском у изобретателей было 90 минут на подготовку, перед вторым — 30 минут.

По итогу соревнований команда из Лобни с самодельным роботом на Arduino получила диплом II степени по регламенту «Робостеп. Динамика 2» (выпускник лобненского лицея класса Дмитрий П., наставник — учитель технологии Александр Каретников).

Все участники дополнительно получили призы от партнера соревнований — компании «Ларт». Руководители команд смогли обменяться опытом и наметить совместные шаги по развитию детской робототехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.