Юные исследователи Ступина готовятся к региональным соревнованиям по агрономии

Малинская школа активно готовится к региональному чемпионату по агрономии среди юниоров, который стартует в феврале. Ученики агроклассов под руководством педагога дополнительного образования Галины Шаталовой осваивают новые исследовательские методы и углубляются в изучение растительной биологии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Недавно на одном из уроков школьники научились готовить микропрепараты из картофеля, злаковых культур, листьев различных растений и даже плесени, вырастив ее во время каникул. В процессе работы под микроскопом ребята смогли увидеть грибки пеницилла и мукора, а также колонии бактерий, что позволило им сделать ценные научные выводы.

Школьники также планируют провести серию экспериментов, включая выращивание микрозелени, изучение различных видов почв и опыты по селекции растений. Все эти усилия направлены на качественную подготовку к предстоящим соревнованиям, где они надеются проявить свои знания и умения. С приближением региональных этапов чемпионатного движения, команда Малинской школы поднимает планку своих исследований, и ребята находятся в стадии интенсивной подготовки.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что, готовясь к чемпионату, ученики демонстрируют не только свои знания, но и любовь к сельскому хозяйству, что является прекрасным примером для их сверстников и будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.