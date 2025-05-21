Юные инженеры из Подольска представили свои разработки на площадке ВДНХ

Юные инженеры из Подольска представили уникальные разработки и креативные решения на региональной выставке робототехники для инженерных классов в павильоне «Робостанция» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ребята из Подольска достойно выступили от Подмосковья на региональной выставке робототехники для инженерных классов. Спасибо нашим талантливым детям и их наставникам за стремление к будущему!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ребята из лицеев № 1 и 5, а также гимназии имени Подольских курсантов покорили своими идеями и техническим мастерством жюри. Всего для участия в выставке подано более 50 заявок от школьников Подмосковья из 17 городских округов Московской области. Подольск вошел в число округов с наибольшим количеством заявок на участие.

На площадке можно было познакомиться с обучаемыми роботами, экосистемами, работающими на благо природы, роботами-помощниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.