Юные инспекторы из Жуковского посетили музеи Победы и Госавтоинспекции в Москве

Юные инспекторы дорожного движения из Жуковского 22 января побывали в Музее Победы и Музее Госавтоинспекции МВД России в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Музее Победы школьники посетили выставку «Дорога жизни», посвященную подвигу шоферов в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказала о снабжении фронта, спасении людей и работе женщин-регулировщиц. Ребята увидели подлинные документы, награды и фотографии ветерана Сергея Рожка, а также макеты памятников, жезлов, армейских фонарей и сигнальных флажков.

Отдельный раздел выставки был посвящен истории движения юных инспекторов дорожного движения. Участники экскурсии познакомились с судьбами ветерана Валерия Лукьянова и жительницы блокадного Ленинграда Ларисы Овчаренко, стоявших у истоков ЮИД. Им показали пилотку, значок и ноты марша первого Всесоюзного слета ЮИД 1975 года.

В Музее Госавтоинспекции МВД России директор Юрий Безруков провел для школьников экскурсию, рассказал о работе инспекторов, истории развития службы ГАИ-ГИБДД, изменениях в форме и экипировке. Ребята также увидели ретро автомобили и мотоциклы, использовавшиеся в разные годы.

