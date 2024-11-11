Юные инспекторы движения из Подольска поделились опытом с ребятами из ДНР

Впервые школьники Подольска приняли участие в телемосте с юными инспекторами движения из Донецкой Народной республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подключение прошло в рамках Всероссийского воспитательного мероприятия «Дружная страна ЮИД». В числе представителей Московской области выступил отряд «Перекресток» подольской гимназии № 7.

Ребята присоединились к видеосвязи вместе со своим руководителем Татьяной Молчановой и инспектором отдела пропаганды Госавтоинспекции по Г.о. Подольск Юлией Шматковой.

ЮИДовцы пообщались в неформальной обстановке и провели онлайн-чаепитие. Также они представили свои отряды, рассказали о школе, округе и поделились интересными наблюдениями касательно безопасного поведения детей на дороге.

Новым друзьям из ДНР ЮИДовцы Подмосковья подготовили посылки с подарками и пообещали оставаться на связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.