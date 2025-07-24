Юные домодедовцы отметили день рождения смайлика с инспекторами ГАИ

В Домодедово отметили неофициальный день рождения смайлика, организованный инспекторами ГАИ и актерами культурного центра «Пахра». Праздник прошел во дворе на улице Лунной и оказался весёлым и познавательным для детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мальчики и девочки принимали участие в конкурсах, отгадывали загадки и танцевали, одновременно повторяя правила дорожного движения. Один из конкурсов начинался с загадки: «Ехал, ехал и к площадочке подъехал. А на ней народ скучает. Молча транспорт ожидает. Что ж это за площадочка такая?» Дети активно участвовали, отвечая на вопросы и обсуждая правильные варианты.

Таким образом, праздник стал необычным способом обучения детей правилам дорожного движения, делая процесс увлекательным и доступным. Смайлик стал символом положительных эмоций для госавтоинспекции, и на празднике дети получили в подарок световозвращающие элементы с изображением улыбающегося личика. Каждый участник ушёл с хорошим настроением и уроками о безопасности на дороге.

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