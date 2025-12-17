Юные артисты Наро-Фоминска выступили на конкурсе «Красная гвоздика» 13 декабря

В Наро-Фоминском округе 13 декабря прошел XVII открытый конкурс «Красная гвоздика», посвященный 84-й годовщине освобождения города и битве под Москвой. В мероприятии приняли участие 48 юных артистов из Наро-Фоминска, Вереи и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Созвездие» Наро-Фоминского округа состоялся XVII конкурс «Красная гвоздика», который собрал молодых чтецов и вокалистов из местных школ, домов творчества и колледжей. Конкурс приурочили к 84-й годовщине освобождения Наро-Фоминска и битве под Москвой.

В этом году за победу боролись 48 участников из Наро-Фоминска, Вереи и Москвы. На сцене звучали стихи о войне и песни о Родине, а для многих конкурс стал первым серьезным испытанием. Победители в номинациях «Художественное слово» и «Эстрадный вокал» в трех возрастных категориях получили дипломы и авторские статуэтки в форме алой гвоздики.

Организаторы отметили, что с каждым годом уровень исполнения растет, а память о героях сохраняется в творчестве молодежи. Жюри и педагоги поблагодарили наставников и родителей за поддержку участников и вклад в сохранение исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.