Юные агрономы Ступина вырастили уникальную пшеницу

Ученики агроклассов Малинского образовательного комплекса из Ступинского городского округа вырастили на экспериментальном поле уникальный сорт афганской морозостойкой пшеницы. Эта инициатива стала частью долгосрочной научной работы, которую вели специалисты института фитопатологии на протяжении пяти лет. Целью проекта было улучшение сорта с учетом современных требований по урожайности и устойчивости к климатическим условиям. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Экспериментальные посевы были размещены на двух участках: основной — на селекционном поле в Голицыне, а также в деревне Дубнево, где за ними ухаживали школьники. В ходе исследований молодые ученые провели сравнительный анализ, выращиваемой ими пшеницы с контрольным посевом озимого сорта «Московская-39». Результаты подтвердили высокую морозостойкость у нового сорта — 100%, в то время как у «Московской-39» этот показатель составляет около 75%.

На данный момент пшеница достигла стадии молочной зрелости. В начале августа агрономы планируют собрать урожай. Значительная часть семян будет направлена в Кабульский сельскохозяйственный институт, остальные семена лягут в основу создания новых сортов пшеницы, которые должны обладать высокой урожайностью и морозостойкостью для российских условий.

В ведомстве отметили, что история этого сорта уходит корнями в 1920-е годы, когда знаменитый ученый Николай Вавилов впервые привез его в СССР. Он был особенно впечатлен его способностью переносить резкие температурные перепады. Пять лет назад специалисты получили новые образцы и, используя семенной фонд Вавилова, сумели повысить показатели по содержанию белка и клейковины до уровня современных сортов. В этом общем прогрессе активное участие приняли и школьники из Ступинского округа, которые своими руками помогли реализовать проект и внесли свой вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.