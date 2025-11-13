Юношей до 17 лет приглашают поучаствовать в конкурсе стихов и песен о ПДД

С 18 ноября по 18 декабря мальчиков и девочек от 4 до 17 лет приглашают поучаствовать в IV Всероссийском конкурсе стихов и песен о ПДД «Азбука ПДД». Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru, https://fond-edykina.ru.

