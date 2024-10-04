Юнармейцы Воскресенска приняли участие в патриотической игре «Девушки в погонах»

Данная игра проходит уже восьмой 8 год подряд, но только сейчас соревнования приняли статус Всероссийских. В соревнованиях приняли участие более ста команд из Московской, Амурской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей, а также Пермского, Краснодарского края, Луганской Народной Республики и Москвы Юнармейские отряды «Молодая гвардия» Дома Юнармии МБОУ СОШ № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова и ВПЦ «Воин» г. о.Воскресенск сплотились вместе для общей победы.

По итогам соревнований воскресенская команда ВПЦ «Воин» заняла третье место в региональном зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.