Юнармейцы участвуют в «Диалогах с Героями» в Подмосковье

В Подмосковье проходит ряд мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», где юнармейцы и обычные школьники встречаются в неформальной обстановке с Героями России, Героями Советского Союза, Героями Труда и кавалерами Ордена Мужества. Этот проект возвращает к жизни традиции наставничества, где взрослые делятся своим жизненным опытом и знаниями с детьми, обсуждают важные темы. Организатором этих встреч выступает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Юнармия является самым многочисленным движением в нашем регионе. У нас функционирует 60 местных отделений и более 1 100 отрядов, в которых состоит почти 53 тысячи юнармейцев. Их отличает особая сплоченность и уважение к истории. Поэтому встречи с защитниками Родины и настоящими патриотами, как «Диалоги с героями», особенно привлекают наших ребят. Следующее мероприятие пройдет в Домодедово, где юнармейцы встретятся с одним из создателей ракетно-космического комплекса СССР Алексеем Макарычевым», - подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Эти мероприятия имеют важное значение для воспитания детей и молодежи, потому что они видят героев не только в книгах или в соцсетях, но и лично, встречаются с людьми, совершившими подвиги. Это оставляет сильное впечатление на ребят, мотивирует их узнавать больше об истории нашей страны, ее героическом прошлом и настоящем», - добавил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

В рамках проекта дети уже встретились с Марией Юрьевной Водопьяновой, внучкой участника легендарной операции по спасению экипажа парохода «Челюскин», Героя Советского Союза Михаила Водопьянова, с космонавтом Еленой Владимировной Кондаковой и бывшей узницей немецкого концлагеря Марией Андреевной Поваровой.

Мария Юрьевна Водопьянова рассказала ребятам о событиях вокруг «Челюскинской эпопеи» и ее дедушке, ключевом участнике этой операции. Вместе они посмотрели несколько документальных фильмов и обсудили жизнь и подвиги Михаила Васильевича Водопьянова.

«Такие встречи важны, потому что мы рассказываем о героях, которые служат примером для молодежи. Мой дедушка имел мечту, и он достиг ее. Нужно стремиться к своей мечте и делать все возможное, чтобы она сбылась. И важно быть добрым, отзывчивым и неравнодушным», - поделилась впечатлениями Мария Водопьянова.

Фото - © Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Также юнармейцы встретились с космонавтом Еленой Владимировной Кондаковой, которая поделилась своим опытом и рассказала о своем пути в космос. Ребята с интересом задавали ей вопросы о жизни в космосе, перспективах космической отрасли и возможности колонизации Марса.

«Подобные встречи - это большой опыт для нас. Может быть, сегодня в аудитории были те, кто мечтает стать космонавтами. Всегда интересно узнавать о наших героях, потому что любые знания, которые они передают нам, очень важны», - отметила юнармеец Смыслова Дарья.

На встрече с юнармейцами также присутствовала узница концлагерей Мария Андреевна Поварова, которая рассказала о своем опыте и подвигах своих родственников. Ребята с увлечением слушали ее историю и с восхищением аплодировали.



«Подобные встречи крайне важны и необходимы, ведь мы должны общаться с молодежью, делиться своим опытом и мудростью. Мы защищали нашу страну, нашу Родину, и теперь их очередь защищать нас - стариков. Трудности в жизни всегда существовали: у нас свои, у современного поколения - другие, но мы обязаны настроить молодежь на лучшее, чтобы они не свернули с верного пути!» - подчеркнула Мария Андреевна.

После встречи с Героями ребята могут проверить свои знания в специально разработанной образовательно-развлекательной игре, в которой они отвечают на вопросы по истории и географии Московской области, народных обычаях России и основам военного дела. Победителей наградят памятными призами.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».