Юнармейцы со всего Подмосковья приняли участие в масштабных сборах в Мытищах

В мытищинской школе № 3 имени Б. А. Феофанова прошли открытые региональные военно-патриотические сборы по допризывной подготовке. Это первое подобное мероприятие в Подмосковье, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В мероприятии приняли участие около 650 человек из 62 команд разных регионов Московской области, включая 11 мытищинских юнармейцев. В течение двух дней ребята будут совершенствовать свои навыки и умения. Первый день в Мытищах, а второй — в Подольске. Сборы посвящены 80-летию Победы.

Маргарита Королёва, член регионального штаба Юнармии и руководитель команды юнкоров «Медиа-Ю», отметила, что сборы должны подготовить детей к соревнованиям «Белоснежные поля Подмосковья», которые состоятся в феврале.

Для участников были подготовлены двенадцать различных дисциплин, которые использовались в предыдущих соревнованиях.

Юнармейцы продемонстрировали свои навыки в разных дисциплинах, таких как «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Полоса препятствий», «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 учебными патронами», «Одеть бойца спецназа», «Радиационная, химическая и биологическая защита от оружия массового поражения», «Скалолазание и альпинизм» и многих других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.