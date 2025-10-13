Юнармейцы Рузского округа успешно завершили 20-километровый марш-бросок

сегодня в 19:27

Военно-патриотическое мероприятие прошло в минувшие выходные, когда юнармейцы Рузского муниципального округа совершили 20-километровый марш-бросок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Марш стал важной частью их тренировочного процесса и позволил применить теоретические знания на практике.

В ходе похода участники делали регулярные остановки для отработки специальных навыков. Основное внимание было уделено организации и проведению поисково-спасательных работ, что является одним из ключевых направлений подготовки юнармейцев.

Практическая подготовка включала изучение топографии и работу с радиостанциями. Подростки тренировались в использовании раций, оттачивали навыки связи и координации действий в полевых условиях.

Программа похода также предусматривала повторение важных тем, таких как организация переправ, оказание первой помощи и ориентирование на местности. Эти навыки особенно важны для формирования практических умений участников.

Особое внимание уделялось применению полученных знаний в условиях, максимально приближенных к реальным. Такой подход позволяет юнармейцам лучше усвоить материал и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

По итогам мероприятия все поставленные задачи были успешно выполнены. Участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку и высокий уровень освоения материала.

«Завершился поход на позитивной ноте — юнармейцы вернулись домой с чувством выполненного долга и новыми знаниями. Подобные мероприятия способствуют не только физическому развитию, но и формированию командного духа, взаимовыручки и ответственности,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.