Юнармейцы Рузского округа освоили важные навыки выживания

Практическое занятие состоялось 19 октября в местном Доме Юнармии Рузского муниципального округа. Программа обучения включала два ключевых направления: оказание первой помощи и основы радиосвязи.

Медицинская подготовка стала первым этапом занятия. Юнармейцы повторили и закрепили навыки оказания экстренной помощи пострадавшим. Особое внимание было уделено алгоритмам действий в различных нештатных ситуациях.

Теоретическая часть включала изучение методов остановки кровотечений, наложения шин при переломах и проведения сердечно-легочной реанимации. Подростки также освежили знания о правилах вызова экстренных служб.

Практическая составляющая занятия позволила юнармейцам отработать полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Участники научились правильно оценивать ситуацию и принимать необходимые меры при различных травмах.

Вторая часть занятия была посвящена основам радиосвязи. Ребята познакомились с принципами работы радиостанций, изучили типы радиоволн и диапазоны частот.

Техническое обучение включало практические занятия по работе с радиооборудованием. Юнармейцы освоили базовые навыки передачи информации на расстоянии.

Командное взаимодействие стало ключевым элементом практического задания. Участники установили связь между двумя точками и успешно передали условные сообщения, что продемонстрировало важность слаженной работы в полевых условиях.

Организаторы отмечают, что подобные занятия помогают юнармейцам не только получить важные практические навыки, но и развить командный дух, научиться работать в условиях стресса и принимать быстрые решения.

«Такие тренировки способствуют формированию у подростков необходимых компетенций для действий в чрезвычайных ситуациях и развивают их как ответственных граждан, готовых прийти на помощь в трудную минуту,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

