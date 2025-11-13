Юнармейцы Рузского муниципального округа покоряют Эльбрус
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Новое достижение отметили участники Дома Юнармии Рузского муниципального округа. 11 ноября ребята успешно совершили восхождение на высоту 3200 метров в рамках учебно-тренировочного занятия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Экспедиционное мероприятие стало серьезным испытанием для юных спортсменов. Несмотря на сложные условия высокогорья, юнармейцы продемонстрировали отличную физическую подготовку и силу духа.
Безопасность участников была приоритетом организаторов. Перед началом восхождения ребята прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и получили необходимое альпинистское снаряжение.
Образовательная программа экспедиции включает в себя:
- Освоение базовых навыков работы с альпинистским оборудованием
- Изучение различных типов узлов и техник страховки
- Обучение методам оценки лавинной опасности
- Освоение навыков распознавания признаков схода лавины
- Практические занятия по оказанию первой помощи в горной местности
Практические занятия помогут юнармейцам приобрести важные профессиональные навыки и подготовиться к более сложным восхождениям в будущем.
Подобные экспедиции играют важную роль в развитии физических и морально-волевых качеств участников. Они способствуют формированию командного духа и укреплению здоровья молодежи.
Руководство Дома Юнармии высоко оценивает результаты восхождения и отмечает отличную подготовку участников. Успешное выполнение задания стало еще одним доказательством эффективности тренировочного процесса.
«Планы на будущее включают дальнейшее развитие альпинистской программы и организацию новых экспедиций для юных спортсменов Рузского округа,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.