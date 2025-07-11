Юнармейцы из Подольска прошли обучение на межрегиональных военно-патриотических сборах

Юнармейцы из Подольска достойно представили свой округ на VI межрегиональных военно-патриотических сборах в Шаховской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в сборах приняло участие более 900 воспитанников военно-патриотических объединений и клубов, кадетских классов, а также юнармейских отрядов в возрасте 14-17 лет. Они приехали из Московской, Владимирской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Вологодской, Челябинской и Тверской областей, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

На протяжении нескольких дней юноши и девушки активно выполняли комплексную программу. В неё вошли

огневая подготовка с освоением безопасного обращения с оружием, стрельба из винтовки и пистолета, метание ножей. Также водные дисциплины с отработкой навыков переправ через преграды, спасение утопающих и изучение правил поведения на воде, основы выживания с обучением обустройства лагеря в лесу, разведение костра, приготовление пищи в полевых условиях и ориентирование без карт. Спортивный туризм проходил с практическими занятиями на скалодроме, освоением альпинистских узлов и работой со страховочным снаряжением.

Тактическая подготовка охватывала строительство укрытий, организацию и предотвращение засад, оборону лагеря и лазертаг-сражение. Во время теоретической подготовки изучали военный устав, основы медицинской помощи и организацию круглосуточной караульной службы.

Также ежедневно ребята участвовали в мастер-классах, проходили уроки военно-патриотическое направления и общались с ветеранами, участниками и волонтëрами специальной военной операции.

В качестве итогового мероприятия на сборах проходила военно-спортивная игра. Ребята применили все полученные навыки в условиях, приближенных к реальным.